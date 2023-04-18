Китайские смартфоны «захватили» умы российских покупателей — на их долю приходится 70% рынка

По данным специалистов М.Видео-Эльдорадо, россияне купили более 6,5 млн смартфонов в этот период, а доля китайских брендов достигла 70% от общего числа проданных телефонов.

На втором месте в рейтинге оказался бренд Realme, а Samsung опустился лишь на третью позицию. Apple и Tecno замыкают топ-5.

Эксперты отмечают, что средний чек на смартфоны снизился на 23% по сравнению с прошлым годом — теперь он составляет 22 тыс рублей.

В то же время, по словам специалистов, спрос на смартфоны восстанавливается, а покупатели готовы рассматривать технику других марок. Восстановление спроса связано с интересом к программам рассрочки и активностью в период весенних праздников.