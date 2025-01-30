Китайские владельцы Galaxy S25 получили эксклюзивную функцию Intelligent Drag

Эта технология позволяет быстро извлекать и перемещать контент между приложениями, обеспечивая удобное взаимодействие в рамках многозадачности.

Для использования Intelligent Drag достаточно удерживать палец на тексте, фото или документе. После этого можно перетаскивать его в другое приложение, отправлять в мессенджеры или даже сохранять в облачном хранилище.

Samsung позиционирует эту функцию как способ ускорить работу и сделать взаимодействие со смартфоном более интуитивным.

Интересно, что Intelligent Drag пока доступен только в китайской версии Galaxy S25 Ultra. Пока нет информации, планирует ли компания добавить эту возможность в глобальные модели, но в Китае она уже стала одним из главных преимуществ нового флагмана.