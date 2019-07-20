Китайские власти раскрыли новые подробности о складном Huawei Mate X

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен складной смартфон Huawei Mate X, чей выход в продажу ожидается не ране сентября.

TENAA раскрыл некоторые подробности о технических характеристиках, ранее неизвестные. Так, указаны три версии с разным объёмом памяти, в которых выйдет смартфон — 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, 8+256 ГБ и 12+512 ГБ. Каждая из версий сохранит поддержку карт памяти фирменного стандарта Nano Memory.

Также названы финальные размеры — в разложенном состоянии смартфон имеет габариты 161,3 x 146,2 x 11 мм, а весит — 287 граммов. Четверная камера украшает толстую кромку смартфона — 40+16+8 Мп и дополнительный датчик ToF. Минимальная ёмкость аккумулятора составляет 4400 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 55 мА·ч.