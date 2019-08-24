Китайские власти рассекретили бюджетный смартфон Honor

Согласно данным на сайте регулятора, это совсем недорогой смартфон. Модель Honor с маркировкой KSA-AL10 оснащается 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением HD+(1520 х 720 пикселей),камерами разрешением 13 и 5 Мп.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц неназванной модели, 2 или 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 2920 мАч. Размеры составляют 147,13 х 70,78 х 8,45 мм, а вес — 146 граммов. Смартфон будет предлагаться в чёрном, золотистом и синем цветовых вариантах.