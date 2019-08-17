Китайские власти рассекретили бюджетный смартфон Huawei

Смартфон оснащается 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1520 х 720 пикселей), камерами на 13 и 5 Мп, 2 или 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС. Размеры составляют 147,13 х 70,78 х 8,45 мм, а вес — 146 граммов. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.1. Он будет предлагаться в чёрном, светло-коричневом и бирюзовом цветовых вариантах.