Китайские власти рассекретили первый смартфон Xiaomi с камерой на 64 Мп

Судя по всему, это тот самый смартфон с Helio G90T, о котором недавно рассказал глава суббренда Xiaomi Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing). Модель будет представлена в ближайшем будущем и предназначена не только для Китая, но и международного рынка. Представители Xiaomi India также недавно сообщали в Twitter о скором выпуске смартфона на новом процессоре Helio G90T.

Помимо нового процессора, следующий смартфон Redmi может получить камеру с разрешением в 64 Мп. Анонс такого смартфона ожидается до конца месяца и Xiaomi M1906GT наиболее вероятный претендент.