Китайский бойкот: Vivo, вслед за Xiaomi, представила собственную замену Android

Эта система, разработанная собственными силами компании, позиционируется как платформа нового поколения, ориентированная на будущее и поддерживающая широкий спектр взаимодействий.

BlueOS обладает возможностью работы с большими моделями и поддерживает многомодальную работу. Она стала первой в мире операционной системой, чья системная архитектура написана на языке программирования Rust.

Это обеспечивает высокую производительность и безопасность системы. Система расширяет возможности ввода, поддерживая распознавание голоса, изображений, текста, видео, жестов, а также языка жестов и даже мозговых волн.

BlueOS поддерживает новый подход к разработке приложений, предлагая автоматическую генерацию кода и создание уникальных рабочих столов, обоев и тем. Система способна работать на устройствах с различной конфигурацией, включая те, что оснащены процессорами с частотой 200 МГц и имеют всего 32 МБ оперативной памяти.