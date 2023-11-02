Китайский бойкот: Vivo, вслед за Xiaomi, представила собственную замену Android

Китайский бойкот: Vivo, вслед за Xiaomi, представила собственную замену AndroidGoogle уже пора напрячься?
На Vivo Developer Conference 2023, компания Vivo представила свою собственную разработку в области операционных систем — BlueOS.
Эта система, разработанная собственными силами компании, позиционируется как платформа нового поколения, ориентированная на будущее и поддерживающая широкий спектр взаимодействий.
BlueOS обладает возможностью работы с большими моделями и поддерживает многомодальную работу. Она стала первой в мире операционной системой, чья системная архитектура написана на языке программирования Rust.
Это обеспечивает высокую производительность и безопасность системы. Система расширяет возможности ввода, поддерживая распознавание голоса, изображений, текста, видео, жестов, а также языка жестов и даже мозговых волн.
BlueOS поддерживает новый подход к разработке приложений, предлагая автоматическую генерацию кода и создание уникальных рабочих столов, обоев и тем. Система способна работать на устройствах с различной конфигурацией, включая те, что оснащены процессорами с частотой 200 МГц и имеют всего 32 МБ оперативной памяти.