Китайский флагман обойдет свежий Samsung Galaxy S20 по возможностям дисплея
Так, популярный интернет-инсайдер под ником Ice Universe опубликовал в сети информацию, которая говорит нам о том, что новый смартфон Oppo обойдет по возможностям дисплея свежий Galaxy S20. И все потому, что Oppo Find X2 оснастят частотой обновления этого самого дисплея даже при разрешении WQHD, то есть 3168 х 1440 пикселей. Что интересно, тесты устройства показывают, что при включенном 5G, а также режиме 120 Гц при WQHD-разрешении, смартфон “съел” лишь 19% заряда при 2 часах включенного экрана. Таким образом, судя по всему, новинка Oppo окажется рекордсменом по части автономности, что также не может не радовать.
Напомним, что помимо всего прочего, устройство будет основано на базе процессора Snapdragon 865, иметь поддержку 65 Вт зарядки и 12 ГБ оперативной памяти. Анонс устройства намечен на 22 февраля текущего года.