Китайский флагман обойдет свежий Samsung Galaxy S20 по возможностям дисплея

Так, популярный интернет-инсайдер под ником Ice Universe опубликовал в сети информацию, которая говорит нам о том, что новый смартфон Oppo обойдет по возможностям дисплея свежий Galaxy S20. И все потому, что Oppo Find X2 оснастят частотой обновления этого самого дисплея даже при разрешении WQHD, то есть 3168 х 1440 пикселей. Что интересно, тесты устройства показывают, что при включенном 5G, а также режиме 120 Гц при WQHD-разрешении, смартфон “съел” лишь 19% заряда при 2 часах включенного экрана. Таким образом, судя по всему, новинка Oppo окажется рекордсменом по части автономности, что также не может не радовать.