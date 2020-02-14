Ferra
Телефоны
Сегодня 10:53

Китайский флагман обойдет свежий Samsung Galaxy S20 по возможностям дисплея

А также, возможно, установит абсолютный рекорд автономности
Буквально на днях Samsung анонсировала свою новейшую линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Отличительной особенностью устройств, кроме выдающихся фото и видеовозможностей, стал экран с частотой обновления 120 Гц. Правда, у решений корейской компании есть небольшой изъян — 120 Гц могут быть включены лишь при разрешении FullHD+ и именно данного изъяна, судя по всему, будет лишен новый флагман от китайского техногиганта.

Так, популярный интернет-инсайдер под ником Ice Universe опубликовал в сети информацию, которая говорит нам о том, что новый смартфон Oppo обойдет по возможностям дисплея свежий Galaxy S20. И все потому, что Oppo Find X2 оснастят частотой обновления этого самого дисплея даже при разрешении WQHD, то есть 3168 х 1440 пикселей. Что интересно, тесты устройства показывают, что при включенном 5G, а также режиме 120 Гц при WQHD-разрешении, смартфон “съел” лишь 19% заряда при 2 часах включенного экрана. Таким образом, судя по всему, новинка Oppo окажется рекордсменом по части автономности, что также не может не радовать.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Напомним, что помимо всего прочего, устройство будет основано на базе процессора Snapdragon 865, иметь поддержку 65 Вт зарядки и 12 ГБ оперативной памяти. Анонс устройства намечен на 22 февраля текущего года.