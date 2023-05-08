Китайский конкурент Google и Яндекс представит свой первый смартфон уже на следующей неделе

Китайский конкурент Google и Яндекс представит свой первый смартфон уже на следующей неделеСлава Pixel не даёт покоя?
Китайский поисковый гигант Baidu готовится представить свой первый смартфон уже на следующей неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей компании.
Похоже, что компания решила последовать примеру Google с её линейкой смартфонов Pixel, которые работают на базе операционной системы Android и считаются одними из лучших камерофонов на рынке.
Разработкой нового смартфона занимается подразделение Baidu, которое ранее специализировалось на выпуске умных колонок с фирменным программным обеспечением DuerOS.
Отметим, что китайский поисковик не стоит на месте — Baidu также разработала альтернативу ChatGPT, представив свой собственный чат-бот под именем Ernie. Компания планирует интегрировать ИИ-технологии не только в свои программные продукты, но и в «железки», включая мобильные устройства и системы автоматизации транспорта.