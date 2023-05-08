Китайский конкурент Google и Яндекс представит свой первый смартфон уже на следующей неделе

Похоже, что компания решила последовать примеру Google с её линейкой смартфонов Pixel, которые работают на базе операционной системы Android и считаются одними из лучших камерофонов на рынке.

Разработкой нового смартфона занимается подразделение Baidu, которое ранее специализировалось на выпуске умных колонок с фирменным программным обеспечением DuerOS.

Отметим, что китайский поисковик не стоит на месте — Baidu также разработала альтернативу ChatGPT, представив свой собственный чат-бот под именем Ernie. Компания планирует интегрировать ИИ-технологии не только в свои программные продукты, но и в «железки», включая мобильные устройства и системы автоматизации транспорта.