Китайский люкс-2022: раскрыты характеристики и внешность смартфона OnePlus 10 Pro

Видео поделился Маянк Кумар через Twitter. В нем можно увидеть сам OnePlus 10 Pro, а в конце видео говорится, что устройство будет выпущено 11 января следующего года. Однако он будет запущен только в Китае, глобальный запуск последует позже.

OnePlus 10 Pro будет сделан из металла и стекла, а его корпус задней камеры вдохновлен Samsung, который визуально выделяется материалом. Логотип Hasselblad украшает заднюю камеру, поскольку OnePlus снова с ними сотрудничает.

Телефон будет иметь изогнутый дисплей и отверстие для камеры в левом верхнем углу. Рамки смартфона будут очень тонкими.

К тому же стали известны и технические характеристики телефона. Они получены от Ишана Агарвала, одного из самых известных типстеров.

OnePlus 10 Pro будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем QHD+ 120 Гц LTPO. Работать он будет на Snapdragon 8 Gen 1. Он будет иметь аккумулятор емкостью 5 000 мАч, для зарядки которого можно будет использовать 80-ваттную зарядку SuperVOOC. Беспроводная 50-ваттная зарядка, как на OnePlus 9 Pro, также присутствует. В смартфоне будет оперативная память LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1. Три камеры по 48, 50 и 8-мегапикселей. Спереди будет установлена 32-мегапиксельная камера.