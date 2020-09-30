Китайский производитель OnePlus готовит Ultra-версию своего нового флагмана OnePlus 8T

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench “засветилось” устройство на базе Snapdragon 865 и с 12 ГБ оперативной памяти, получившее модельный номер KB2000, передает издание GizChina. Чуть ранее там же было найдено упоминание некоего KB2001, основанного на все том же Snapdragon 865 и получившего 8 ГБ оперативной памяти, в котором инсайдеры признали готовящийся OnePlus 8T. С учетом всего вышесказанного, журналисты зарубежного издания заявили о том, что китайский производитель готовит не только стандартную версию свежего флагмана, но и его Ultra-модификацию.

Напомним, что ранее в сети вызвал бурю обсуждений тот факт, что в грядущей новинке OnePlus решила использовать камеру Sony IMX586. Фанатов возмутил тот факт, что ее компания устанавливает в свои смартфоны еще с начала 2019 года, а именно модели OnePlus 7.