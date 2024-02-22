Китайский регулятор раскрыл характеристики складного флагмана Vivo X Fold 3 Pro раньше времени

Опубликовано 22 февраля 2024, 09:28
1 мин.
Китайский регулятор раскрыл характеристики складного флагмана Vivo X Fold 3 Pro раньше времениА мы только рады таким утечкам
Хотите узнать, чем нас порадует новый складной смартфон Vivo X Fold 3 Pro?
Китайский регулятор TENAA нечаянно (или намеренно?) слил некоторые характеристики устройства, так что интрига немного улетучилась. Что же нам известно?
- Ёмкий аккумулятор: 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.
- Мощная камера: 50-мегапиксельный основной сенсор, 48-мегапиксельный «ультраширик», 12-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом и 8-мегапиксельная фронталка.
- Чипсет Snapdragon 8 Gen 2: некогда топовый процессор, который обеспечит флагманскую производительность.
- Складной дисплей: информация о его характеристиках пока не разглашается, но ждем чего-то впечатляющего.
Остальные подробности на данный момент держатся в секрете. Но утечка от TENAA даёт нам представление о том, чего можно ожидать от Vivo X Fold 3 Pro.