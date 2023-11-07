Китайский регулятор рассекретил новый флагманский смартфон Meizu 21 Pro

Устройство получило радиочастотную сертификацию, что является надежным признаком скорого запуска серии Meizu 21 на рынке.

Согласно утечкам, новинка обещает стать воплощением передовых технологий. Ожидается, что смартфон будет оснащен дисплеем BOE Q9 с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц, технологией 2160Hz PWM для регулировки яркости и защитой экрана Gorilla Glass Victus.

В плане автономности Meizu 21 Pro не уступит конкурентам — его батарея на 4800 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Впечатляет и потенциал камеры: 32-мегапиксельная фронтальная камера Samsung GD2 и тройная основная камера с 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX966 с оптической стабилизацией, 16-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом Samsung S5K3P9 и 12-мегапиксельным портретным телеобъективом IMX663 с 2-кратным оптическим зумом.

Ожидается, что серия Meizu 21 также получит сертификации 3C и TENAA в ближайшие дни, что указывает на возможный релиз до конца 2023 года.