Китайский рынок складных смартфонов продолжил стремительный рост

К сентябрю общий годовой показатель поставок составил 7,62 млн гаджетов, что на 14,3% больше, чем в прошлом году. Согласно последнему отчёту аналитической компании IDC, к концу календарного 2025 года продажи таких телефонов могут достигнуть 10 млн штук.

Среди производителей складных смартфонов лидирует HUAWEI с долей рынка около 70%. Второе место за HONOR: 11,2% благодаря успеху моделей Magic V5 и Magic V Flip. Vivo находится на третьем месте с долей в 5% за счёт серии X Fold5. Модели Find N5 от OPPO и Galaxy Z Fold7 от Samsung также получили высокие оценки.

IDC отмечает, что снижение себестоимости производства и упрощение процессов ремонта могут способствовать дальнейшему развитию и инновациям в сфере как мобильных технологий в целом, так и в отношении складных моделей.