Китайский смартфон спас военного от пули во время перестрелки

Так, в сети набирает популярность история одного филиппинского военнослужащего. Как пишет MyDrivers, он, в ходе перестрелки, получил пулю в бедро. Но так как в той же области находился смартфон, то гаджет спас его, приняв весь удар на себя.

Мужчина уже обратился в сервисный центр с просьбой отремонтировать смартфон. К слову, жизнь военного спас Oppo Reno 4.