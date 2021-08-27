Китайский смартфон спас военного от пули во время перестрелки

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Китайский смартфон спас военного от пули во время перестрелкиВозможно, теперь ему никогда не стоит расставаться с девайсом
Шутки шутками, а современная техника порой бывает очень прочной и способной выручить в критической ситуации.
Так, в сети набирает популярность история одного филиппинского военнослужащего. Как пишет MyDrivers, он, в ходе перестрелки, получил пулю в бедро. Но так как в той же области находился смартфон, то гаджет спас его, приняв весь удар на себя.
Мужчина уже обратился в сервисный центр с просьбой отремонтировать смартфон. К слову, жизнь военного спас Oppo Reno 4.
Специалисты компании уже провели замену экрана, аккумулятора и других пострадавших компонентов. Сообщается, что телефону вернули «его первоначальный вид».
Самое интересное во всей этой ситуации, что Oppo Reno 4 никогда не позиционировался в качестве «неубиваемого смартфона». Но несмотря на это, он смог сохранить здоровье и жизнь своему владельцу.