«Клоны» Samsung и Apple могут появиться в России в качестве замены ушедших брендов

По словам специалиста, эти компании смогут открыть официальные юрлица в странах, с которыми Россия поддерживает дипломатические отношения. Это могут быть Белоруссия, Казахстан, Малайзия и другие государства.

По мнению Бедерова, поставлять смартфоны в Россию смогут Китай, Индия и другие азиатские страны. Азия в целом производит подавляющее большинство мобильных устройств в мире.

«Клоны» дорогих и привычных смартфонов, скорее всего, будут упрощёнными или удешевлёнными версиями техники топовых производителей. Какая-то часть пользователей не примет их в силу определённых требований к характеристикам и имиджу. Но многие пользователи не будут перебирать и по соотношению цены и качества примут новые марки.

В свою очередь, эксперт по информационной безопасности Игорь Егорьичев отметил, что малоизвестность брендов не говорит о плохом качестве. Стоит вспомнить о тех же Xiaomi и Huawei, которые тоже выходили на рынок как «малоизвестные азиатские бренды».