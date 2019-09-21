Кнопочный телефон Nokia на базе Android показал работу на видео

В сети появилось интересное видео, демонстрирующее кнопочный телефон Nokia, работающий под управлением операционной системы Android.

На телефоне можно использовать голосовой помощник Google Assistant, также поддерживается навигация с помощью многопозиционной кнопки-джойстика. В ролике можно пронаблюдать работу фирменны приложений Google, включая Карты и браузера Chrome.

К сожалению проект Android для обычных телефонов был отменён Google и мы никогда не увидим такого аппарата на полках магазинах. Тем не менее, пользователь, выложивший ролик в сеть сообщил, что подробности о планах операционной системы для кнопочных телефонов Google может рассказать на презентации смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL, назначенной на 15 октября.