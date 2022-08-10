Когда Apple откажется от Lightning и перейдёт на USB-C в iPhone и AirPods

Но с тех пор многое изменилось, в том время как компания продолжила использовать исключительно собственную разработку. Да, та же часть iPad перешла на более универсальный USB-C, но главный продукт Apple — iPhone — так и остаётся с Lightning-разъёмом.

За последние несколько лет появилось немало слухов, мол IT-гигант вот-вот откажется от Lightning и в нём. Но что-то как-то это всё не происходило.

Теперь же информацией о сроках окончательного перехода iPhone и AirPods на USB-C рассказал авторитетный инсайдер Минг-Чи Куо. По его словам, Apple полностью откажется от своего порта лишь в 2023 году.

Из этого, к слову, следует, что грядущие iPhone 14 (выйдет в сентябре-октябре 2022-го) и AirPods 2 (выйдут в конце 2022-го) станут последними устройствами, оснащёнными Lightning.