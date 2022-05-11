Когда Apple полностью избавится от выреза в форме «чёлки» в новых iPhone

Когда Apple полностью избавится от выреза в форме «чёлки» в новых iPhoneВнезапно, ждать осталось всего-ничего
Но как скоро данное решение распространится на всю флагманскую линейку телефонов компании? Если верить аналитику Россу Янгу, ждать этого осталось не так уж и долго.
Уже в 2023 году, в рамках линейки iPhone 15, яблочная корпорация должна полностью перейти на вырез, который впервые мы увидим в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Выглядеть это будет примерно вот так:
При этом, по словам Янга, Apple активно работает в направлении избавления в принципе от каких-либо вырезов. И если исследования в этой области пройдут успешно, то уже в 2024 году можно ожидать подэкранный Face ID, а в 2026 году камеру-невидимку.
Напомним, что анонс iPhone 14 ожидается уже текущей осенью. Ранее стало известно, что в этом году Apple может впервые разделить базовую и Pro-модели не только по фотовозможностям, но также и по процессу, оставив iPhone 14 чип A15, в то время как iPhone 14 Pro получит A16.