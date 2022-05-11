Когда Apple полностью избавится от выреза в форме «чёлки» в новых iPhone

Но как скоро данное решение распространится на всю флагманскую линейку телефонов компании? Если верить аналитику Россу Янгу, ждать этого осталось не так уж и долго.

Уже в 2023 году, в рамках линейки iPhone 15, яблочная корпорация должна полностью перейти на вырез, который впервые мы увидим в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Выглядеть это будет примерно вот так: