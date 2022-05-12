Когда Apple выпустит первый iPhone с зарядным портом, как у Android-смартфонов

С тех пор поклонники бренда постоянно упрашивали компанию провернуть тот же трюк с iPhone. Всё дело в том, что Lightning работает на скоростях USB 2, в то время как современные объёмы данных требуют как минимум USB 3.0 для комфортной работы.

И вот, судя по всему, яблочная корпорация всё же услышала своих пользователей. По словам авторитетного аналитика Минг-Чи Куо, Apple уже в 2023 году выпустит первые iPhone, в которых фирменный разъём будет заменён на USB Type-C.

С одной стороны — обидно, что корпорация не станет реализовывать подобное уже в этом году. С другой — в 2022 нас ждёт долгожданный отказ от выреза в форме «чёлки».