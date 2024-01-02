Когда более дешевые «не Pro» версии iPhone получат ProMotion-дисплей на 120 Гц

Это означает, что функция, ранее доступная только в Pro-моделях, теперь будет присутствовать и в iPhone 17 и iPhone 17 Plus.

ProMotion-дисплей позволит устройствам увеличивать частоту обновления до 120 Гц для более плавного прокручивания и просмотра видео, а также снижать её до 1 Гц для более эффективного использования батареи.

Это также обеспечит работоспособность Always on display , позволяющую отображать часы, виджеты, уведомления и обои на заблокированном экране.

Кроме того, в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max ожидается внедрение технологии Face ID под экраном, что станет первым случаем использования такой технологии в iPhone.

Это позволит создать более эстетичный и минималистичный дизайн, сократив видимые вырезы и отверстия на передней панели.