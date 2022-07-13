Когда Huawei анонсируют флагманскую линейку Mate 50

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Когда Huawei анонсируют флагманскую линейку Mate 50Оказывается, ждать осталось недолго
В последнее время Huawei радует нас своими флагманами не так часто, как прежде.
Но, к счастью, компания всё равно продолжает разрабатывать и выпускать их. Например, совсем скоро стоит ждать анонса свеженькой серии Huawei Mate 50.
По данным популярного инсайдера Rodent950, сначала, в июле, нам покажут операционную систему HarmonyOS 3.0, а уже через месяц после этого, в августе, стоит ждать полноценной демонстрации следующего поколения линейки Mate.
Сообщается, что основное внимание Huawei уделит технологии XMAGE — благодаря ей китайский бренд намерен выбиться в абсолютные лидеры в области обработки мобильных изображений. Именно её корпорация намерена внедрять во все смартфоны Mate, начиная с 2022 года.
Отметим, что Rodent950 известен своими точными утечками, касающимися дел внутри Huawei.