Когда Huawei анонсируют флагманскую линейку Mate 50

Но, к счастью, компания всё равно продолжает разрабатывать и выпускать их. Например, совсем скоро стоит ждать анонса свеженькой серии Huawei Mate 50.

По данным популярного инсайдера Rodent950, сначала, в июле, нам покажут операционную систему HarmonyOS 3.0, а уже через месяц после этого, в августе, стоит ждать полноценной демонстрации следующего поколения линейки Mate.

Сообщается, что основное внимание Huawei уделит технологии XMAGE — благодаря ей китайский бренд намерен выбиться в абсолютные лидеры в области обработки мобильных изображений. Именно её корпорация намерена внедрять во все смартфоны Mate, начиная с 2022 года.

Отметим, что Rodent950 известен своими точными утечками, касающимися дел внутри Huawei.