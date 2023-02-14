Когда Huawei начнёт массово выпускать новый складной смартфон Mate X

Когда Huawei начнёт массово выпускать новый складной смартфон Mate XСпойлер: уже вот-вот, совсем скоро
Несмотря на то, что уже середина февраля, у Huawei до сих пор не было ни одного громкого анонса в 2023 году. Но совсем скоро ситуация может измениться.
Фото: DigiTimes
По данным инсайдеров, в ближайшее время компания может представить свой свежий складной смартфон в серии Mate X. Так, наши коллеги из Taiwan Economic Times пишут, что Huawei начнёт его массовое производство уже в марте текущего года.
Специалисты прогнозируют, что китайский бренд намерен отгрузить в 2023-м около 1 млн устройств серии Mate X. Это, к слову, вдвое больше, чем в прошлом году.
К сожалению, о дизайне и технических характеристиках предстоящего смартфона известно немного. Но уже сейчас есть информация, судя по которой в сложенном состоянии устройство будет не толще актуальных iPhone.