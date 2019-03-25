Когда и где станет можно купить складной смартфон Samsung Galaxy Fold

Компания Samsung раскрыла точные сроки выхода складного смартфона Galaxy Fold с гибким дисплеем в Европе. Во время анонса 20 февраля компания раскрыла дату запуска в США и цену — 26 апреля за 1980 долларов. Теперь стали известны условия европейского выхода.

Приём предварительных заказов в Европе начнётся одновременно с началом продаж в США — 26 апреля. Смартфон появится в продаже 3 мая в 15 европейских странах, таких как Великобритания, Франция, Германия, Италия, Швеция, Испания, Норвегия, Дания, Финляндия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Польша, Румыния и Швейцария.

Европейским покупателям придётся отдать за Samsung Galaxy Fold порядка 2 тысяч евро. Все покупатели получат бесплатные беспроводные наушники Galaxy Buds, защитный кевларовый чехол и годовой сервис Samsung Care+.

Смартфон будет доступен в серебристом, чёрном, зелёном и синем цветовых вариантах.