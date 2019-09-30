Когда и какие смартфоны Honor и Huawei получат обновленный EMUI 10

Так, вся серия смартфонов Huawei P30 получит доступ к бета-версии EMUI 10 уже к середине октября, обновление линейки Mate 20 назначено на конец октября, а Mate 10 на конец ноября. Телефоны HUAWEI nova 4e, nova 5 и nova 5 Pro и Magic 2 смогут обновиться в промежуток с октября по ноябрь. Кроме того, в ноябре владельцы планшета Huawei MediaPad M6 с диагональю экрана 10,8 и 8,4 дюйма также смогут обновить прошивку. Остальные модели, которые указаны в календаре смогут обновится с ноября по декабрь текущего года.