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Когда и какие смартфоны Xiaomi Poco обновят до MIUI 13

Будет как версия на Android 12, так и на Android 11
В последнее время Xiaomi начала активные действия по переносу ряда своих смартфонов на новейший MIUI 13. Коснулось это и линейки Poco.
Когда и какие смартфоны Xiaomi Poco обновят до MIUI 13

В рамках презентации Poco M4 Pro 5G, которая состоялась накануне в Индии, было объявлено, когда и какие модели бренда обновятся до MIUI 13. Часть из них перейдёт также на новейший Android 12, а часть останется на Android 11.

При этом Poco M4 Pro, Poco M4 Pro 5G, Poco X3 Pro и Poco F3 GT обновятся в ближайшие недели, в то время как есть список устройств, которые получат апдейт чуть позднее. В него вошли:

  • Poco X2;
  • Poco X3 (Индия);
  • Poco X3 NFC;
  • Poco M2;
  • Poco M2 Reloaded;
  • Poco M2 Pro;
  • Poco M3;
  • Poco M3 Pro 5G;
  • Poco M4;
  • Poco F2 Pro;
  • Poco F3;
  • Poco C3;
  • Poco C31.

Напомним, что некоторое время назад Google выпустила тестовую версию Android 13 для разработчиков. Система получила ряд улучшений, а некоторые энтузиасты даже смогли запустить с её помощью Windows 11 на смартфоне Pixel 6.

Источник: Xiaomiui
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