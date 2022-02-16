Когда и какие смартфоны Xiaomi Poco обновят до MIUI 13

В рамках презентации Poco M4 Pro 5G, которая состоялась накануне в Индии, было объявлено, когда и какие модели бренда обновятся до MIUI 13. Часть из них перейдёт также на новейший Android 12, а часть останется на Android 11.

При этом Poco M4 Pro, Poco M4 Pro 5G, Poco X3 Pro и Poco F3 GT обновятся в ближайшие недели, в то время как есть список устройств, которые получат апдейт чуть позднее. В него вошли:

Poco X2;

Poco X3 (Индия);

Poco X3 NFC;

Poco M2;

Poco M2 Reloaded;

Poco M2 Pro;

Poco M3;

Poco M3 Pro 5G;

Poco M4;

Poco F2 Pro;

Poco F3;

Poco C3;

Poco C31.

Напомним, что некоторое время назад Google выпустила тестовую версию Android 13 для разработчиков. Система получила ряд улучшений, а некоторые энтузиасты даже смогли запустить с её помощью Windows 11 на смартфоне Pixel 6.