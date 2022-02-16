Когда и какие смартфоны Xiaomi Poco обновят до MIUI 13

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Когда и какие смартфоны Xiaomi Poco обновят до MIUI 13Будет как версия на Android 12, так и на Android 11
В последнее время Xiaomi начала активные действия по переносу ряда своих смартфонов на новейший MIUI 13. Коснулось это и линейки Poco.
В рамках презентации Poco M4 Pro 5G, которая состоялась накануне в Индии, было объявлено, когда и какие модели бренда обновятся до MIUI 13. Часть из них перейдёт также на новейший Android 12, а часть останется на Android 11.
При этом Poco M4 Pro, Poco M4 Pro 5G, Poco X3 Pro и Poco F3 GT обновятся в ближайшие недели, в то время как есть список устройств, которые получат апдейт чуть позднее. В него вошли:
- Poco X2;
- Poco X3 (Индия);
- Poco X3 NFC;
- Poco M2;
- Poco M2 Reloaded;
- Poco M2 Pro;
- Poco M3;
- Poco M3 Pro 5G;
- Poco M4;
- Poco F2 Pro;
- Poco F3;
- Poco C3;
- Poco C31.
Напомним, что некоторое время назад Google выпустила тестовую версию Android 13 для разработчиков. Система получила ряд улучшений, а некоторые энтузиасты даже смогли запустить с её помощью Windows 11 на смартфоне Pixel 6.
Источник: Xiaomiui