Когда Motorola анонсирует сразу два складных смартфона линейки Razr

Теперь же, благодаря популярному инсайдеру Max Jambor, мы знаем точную дату презентации этих устройств.

По его словам, Motorola проведёт соответствующее мероприятие уже 1 июня. В качестве локации был выбран Мадрид, Испания. К сожалению, Max Jambor не смог выяснить подробностей о технических характеристиках новинок.

Напомним, что ранее на этой неделе другие интернет-источники опубликовали рендеры Motorola Razr Lite, демонстрирующие дизайн смартфона. Изображения показывают вертикально складывающийся экран с тонкими рамками, небольшой внешний дисплей и двойную камеру.

Ожидается, что Pro-версия получит достаточно мощное железо — как минимум, смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1.