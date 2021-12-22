Когда можно будет купить ещё неанонсированный флагман Samsung Galaxy S22

По словам популярного и авторитетного интернет-инсайдера Джона Проссера, случится это уже совсем скоро. Даже несмотря на серьёзные проблемы с цепочкой поставок, Samsung откроет предзаказы на обновлённую линейку 9 февраля 2022 года.

Старт открытых продаж, когда устройство можно будет «пощупать» в магазине и сразу же купить, намечен на 25 февраля.

Напомним, что в состав линейки Samsung Galaxy S22 войдут три устройства: Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Все три смартфона будут базироваться на одном из двух топовых чипа — Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 220, в зависимости от региона.