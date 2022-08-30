Когда обычные пользователи смогут начать тестировать Android 14

Сегодня в 18:21
1 мин.
Когда обычные пользователи смогут начать тестировать Android 14Спойлер: сильно раньше, чем предполагалось ранее
Уже сейчас обладатели смартфонов Pixel, начиная с устройств четвёртого поколения, могут обновиться до Android 13. Но как скоро они же получат доступ к тесту следующей номерной версии системы?
Сообщается, что Google предложила всем желающим записаться на бета-тестирование Quarterly Platform Release (QPR). Её начало намечено уже на сентябрь 2022 года.
Отметим, что QPR распространяет данный тип апдейтов каждый квартал. И Android 13 QPR продлится не до июня 2023-го, как предполагалось ранее, а лишь до марта. А это значит, что первая тестовая версия Android 14 станет доступна тогда же.
Напомним, что в этом году новая версия зелёного робота стала доступна заметно раньше обычного. Если ранее обновление можно было установить лишь в сентябре-октябре, то в этот раз доступ к нему владельцы Pixel получили уже в первой половине августа.