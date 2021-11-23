Когда покажут новый процессор для флагманских смартфонов 2022 года

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Когда покажут новый процессор для флагманских смартфонов 2022 годаИ что устройство будет собой представлять
Компания Qualcomm, производитель чипов Snapdragon для флагманских смартфонов, анонсировала дату презентации очередной модели. Мероприятие будет проведено 1 декабря, конкретное время не названо, вероятно, о нём будет сообщено дополнительно.
Вопреки слухам, окружающим выпуск нового процессора, он получит не предполагавшееся название — Snapdragon 898, — а будет называться иначе — Snapdragon 8 Gen1, почему так, не уточняется.
Как сообщается, новый чип будет трёхкластерной системой, состоящей из четырёх экономичных ядер Cortex-A510 на 1,79 ГГц, трёх ядер Cortex-A710 на 2,5 ГГц и суперядра Cortex-X2 на 3,0 ГГц. Процессор будет оборудован графическим ускорителем Adreno 730.
Источник: Snapdragon