Когда покажут новый процессор для флагманских смартфонов 2022 года

Вопреки слухам, окружающим выпуск нового процессора, он получит не предполагавшееся название — Snapdragon 898, — а будет называться иначе — Snapdragon 8 Gen1, почему так, не уточняется.

Как сообщается, новый чип будет трёхкластерной системой, состоящей из четырёх экономичных ядер Cortex-A510 на 1,79 ГГц, трёх ядер Cortex-A710 на 2,5 ГГц и суперядра Cortex-X2 на 3,0 ГГц. Процессор будет оборудован графическим ускорителем Adreno 730.