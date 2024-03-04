Когда представят Xiaomi 15 Pro и чем смартфон будет отличаться от предшественника

Опубликовано 04 марта 2024, 17:27
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Когда представят Xiaomi 15 Pro и чем смартфон будет отличаться от предшественникаЖдем?
Xiaomi 15 Pro станет одним из первых смартфонов на базе нового чипсета Snapdragon 8 Gen 4. Помимо впечатляющих характеристик, он сможет похвастаться и необычным дизайном.
Согласно утечкам, рамки дисплея Xiaomi 15 Pro будут иметь толщину всего 0.6 мм, что значительно меньше, чем у iPhone 15 Pro (1.55 мм). Это позволит смартфону иметь самое высокое соотношение экрана к корпусу на рынке.
Кроме того, Xiaomi 15 Pro может получить:
- Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев (возможно, увеличенного размера)
- Спутниковую связь (двустороннюю)
Все это будет отличать новинку от актуального флагмана.
Презентация Xiaomi 15 Pro ожидается в октябре 2024 года. Цена пока неизвестна, но учитывая характеристики, смартфон будет стоить недешево.