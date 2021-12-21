Когда Samsung представит флагман Galaxy S21 FE

Судя по информационным бюллетеням, которые рассылают магазины в Великобритании, Galaxy S21 FE будет представлен с 5 по 8 января 2022 года, при этом говорится, что британские сервисы планируют запустить смартфон в продажу уже с 4 января 2022 года. Если это информация от инсайдеров верна, продажа и презентация флагмана начнутся параллельно.

Процессоры устройства будут зависеть от страны продажи. Предположительно, флагман будет оснащаться чипами Snapdragon 888 или Exynos 2100. Смартфон получит Android 12 с оболочкой One UI 4.0, 6,4“ AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Цены для российского потребителя пока не известны.