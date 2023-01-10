Когда Samsung выпустит долгожданный смартфон среднего класса Galaxy A54

Когда Samsung выпустит долгожданный смартфон среднего класса Galaxy A54В общем-то, очень скоро
Линейка Galaxy A от Samsung идеально подходит для тех, кто не хочет платить тысячу долларов (или больше) за смартфон. И уже совсем скоро компания может представить новую модель в серии.
Фото: LetsGoDigital
Накануне индийское подразделение бренда объявило о мероприятии, на котором будет анонсирован совершенно новый среднебюджетный смартфон. Оно состоится уже 18 января.
И хоть нет точной информации, что за модель это будет, представители корейского техногиганта упомянули несколько спецификаций. Среди них экран с частотой 120 Гц, камера «без дрожания» и 8 ГБ оперативной памяти. Все эти характеристики ранее приписывали именно модели Galaxy A54.
Отметим, что хоть на данный момент речь идёт лишь об анонсе в Индии, серия Galaxy A пользуется немалой популярностью по всему миру. Поэтому полноценный глобальный релиз новинки — это лишь вопрос времени.