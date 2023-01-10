Когда Samsung выпустит долгожданный смартфон среднего класса Galaxy A54

Накануне индийское подразделение бренда объявило о мероприятии, на котором будет анонсирован совершенно новый среднебюджетный смартфон. Оно состоится уже 18 января.

И хоть нет точной информации, что за модель это будет, представители корейского техногиганта упомянули несколько спецификаций. Среди них экран с частотой 120 Гц, камера «без дрожания» и 8 ГБ оперативной памяти. Все эти характеристики ранее приписывали именно модели Galaxy A54.

Отметим, что хоть на данный момент речь идёт лишь об анонсе в Индии, серия Galaxy A пользуется немалой популярностью по всему миру. Поэтому полноценный глобальный релиз новинки — это лишь вопрос времени.