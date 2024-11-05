Когда Samsung выпустит свой первый недорогой складной смартфон

По данным корейского блогера yeux1122, этот вариант станет самым бюджетным среди линейки Samsung Galaxy Z Flip и выйдет в следующем году.

Ожидается, что Galaxy Z Flip FE представят одновременно с новым Galaxy Z Flip 7, вероятно, в рамках единой презентации в 2025 году.

Текущая модель Galaxy Z Flip 6 стоит около $1099, что значительно ограничивает доступ к устройству. Версия FE (Fan Edition), судя по ожиданиям, будет более бюджетной, но при этом сохранит большинство функций и инновационный складной экран, который стал визитной карточкой этой серии.

Характеристики и точная стоимость нового Galaxy Z Flip FE пока не разглашаются, но данная модель может стать важным шагом для Samsung в стремлении укрепить позиции в сегменте складных смартфонов, сделав их более массовыми и привлекательными для разных категорий пользователей.