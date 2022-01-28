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Когда смартфоны перестанут быть в дефиците и подешевеют

Судя по всему, совсем скоро
Ещё с 2020 года рынок гаджетов и электроники испытывает множество проблем. Разумеется, не обошлось без влияния пандемии COVID-19. Чуть ли не больше всех остальных пострадал рынок смартфонов.
Когда смартфоны перестанут быть в дефиците и подешевеют

Но как скоро эта сфера вернётся к доковидным показателям? Оказалось, что в самое ближайшее время. По крайней мере, это следует из свежего исследования аналитиков из Canalys.

Именно они провели свежее исследование рынка электроники, которое показало, что 2021 год стал последним «проблемным» периодом для сегмента смартфонов. Более того, уже в 2021-м по всему миру было продано около 1,35 млрд смартфонов, что на 7% больше аналогичного показателя в 2020-м.

Когда смартфоны перестанут быть в дефиците и подешевеют

Специалисты утверждают, что 7% — это в целом ежегодный индекс прироста. А значит, в 2022 году рынок смартфонов вполне может вернуться к показателям 2019-го, а то и обогнать их.

Отметим, что по данным аналитиков, лидером поставок была и остаётся Samsung. В 2021 году компания отгрузила 274,5 млн смартфонов. Следом за ней идёт Apple с долей на рынке в 17%. Замыкает тройку лидеров Xiaomi.

Источник: GSMArena
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