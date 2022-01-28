Когда смартфоны перестанут быть в дефиците и подешевеют

Но как скоро эта сфера вернётся к доковидным показателям? Оказалось, что в самое ближайшее время. По крайней мере, это следует из свежего исследования аналитиков из Canalys.

Именно они провели свежее исследование рынка электроники, которое показало, что 2021 год стал последним «проблемным» периодом для сегмента смартфонов. Более того, уже в 2021-м по всему миру было продано около 1,35 млрд смартфонов, что на 7% больше аналогичного показателя в 2020-м.