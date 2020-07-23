Когда смартфоны со сверхбыстрой зарядкой на 100 Вт и аккумулятором на 5 000 мАч станут нормой?

Судя по данным, опубликованным интернет-инсайдерами, случится это уже совсем скоро — в первом квартале 2021 года. Именно тогда многие производители смартфонов (преимущественно китайские) начнут анонсировать свои доступные не флагманские девайсы, оснащенные связкой “аккумулятор емкостью 5 000 мАч + проводная зарядка на 100 Вт”.

Напомним, что прежние слухи говорили о том, что первые смартфоны, которые получат сверхъемкий аккумулятор вместе с рекордно быстрой зарядкой, могут быть представлены уже в конце лета либо в начале осени 2020 года. В их числе могут оказаться и грядущие флагманы Xiaomi, Realme и прочих производителей из Китая.