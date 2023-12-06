Когда в iPhone появится подэкранный Face ID

Технология, разработанная LG Innotek, сначала будет использоваться только для Face ID, но также станет шагом к созданию полностью безрамочного дизайна, в котором фронтальная камера также будет встроена под экран.

Долгосрочная цель Apple для iPhone — это «один кусок стекла», то есть устройство, передняя часть которого будет полностью состоять из экрана.

Однако препятствием на пути к этому являются технологии, которые необходимо встроить в дисплей, включая верхний динамик, датчик приближения, массив Face ID и фронтальную камеру.

По данным The Elec, Apple планирует внедрить эту технологию «после 2026 года», то есть не раньше iPhone 19 в 2027-м.