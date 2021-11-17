Когда Vivo покажет новый селфи-камерофон V23e 5G

Теперь же появилась информация о свежем анонсе, который состоится 23 ноября. В рамках него компания представит 5G-версию аппарата. В его основу, в теории, ляжет более продвинутый чип от MediaTek.

Пользователям будет доступно две версии смартфона — чёрный и голубой. Оба варианта будут градиентной раскраски.

Более подробных сведений об аппарате пока что нет. Неизвестно, какого размера будет экран телефона — ясно лишь, что это будет OLED-дисплей. Нет также ясности, какое количество памяти установят в смартфоне.

Единственное, что рассказали представители Vivo, так это то, что Vivo V23e 5G получит 44 Мп селфи-камеру. Именно на неё сделает акцент компания.