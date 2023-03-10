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06:21, 10 марта 2023
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Когда выйдет iPhone без выреза в экране

Достаточно скоро

Эксперт и аналитик из дисплейной индустрии Росс Янг сообщил, в какие сроки стоит ждать от Apple первого iPhone с подэкранной системой Face ID.

Когда выйдет iPhone без выреза в экране

Фото: MacRumors

По его словам, компания вряд ли перенесёт компоненты системы распознавания лица под дисплей раньше 2025 года. Причиной такой неторопливости Янг называет «проблемы с датчиками».

При этом он же ранее ожидал, что Apple выпустит свой первый iPhone с Face ID под дисплеем уже в 2024 году. Но теперь дебютировать прорывная технология может лишь в условном iPhone 17 Pro.

Отметим, что пересмотренные сроки Янга противоречат сообщению корейского издания The Elec, которое утверждало, что Face ID под дисплеем появится на iPhone 16 Pro уже в 2024 году.

В защиту нынешней утечки стоит уточнить, что у Янга очень хороший послужной список сливов в отношении информации о будущих продуктах Apple, связанных с дисплями.

Источник:MacRumors
Теги:
#Face ID
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#Apple
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