Когда выйдет iPhone без выреза в экране

По его словам, компания вряд ли перенесёт компоненты системы распознавания лица под дисплей раньше 2025 года. Причиной такой неторопливости Янг называет «проблемы с датчиками».

При этом он же ранее ожидал, что Apple выпустит свой первый iPhone с Face ID под дисплеем уже в 2024 году. Но теперь дебютировать прорывная технология может лишь в условном iPhone 17 Pro.

Отметим, что пересмотренные сроки Янга противоречат сообщению корейского издания The Elec, которое утверждало, что Face ID под дисплеем появится на iPhone 16 Pro уже в 2024 году.

В защиту нынешней утечки стоит уточнить, что у Янга очень хороший послужной список сливов в отношении информации о будущих продуктах Apple, связанных с дисплями.