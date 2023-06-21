Когда выйдет новое поколение дешёвого iPhone SE

По их словам, анонса девайса стоит ждать не ранее 2025 года. Предполагается, что iPhone SE 4 будет иметь внешний вид, схожий с iPhone XR, а также 6,1-дюймовый дисплей.

Неизвестно, будет ли у него подэкранный сканер отпечатка пальцев или же система лицевого сканирования Face ID.

Технически, iPhone SE 4 будет значительно усовершенствован по сравнению с iPhone XR, а также получит улучшенную камеру. Предполагается, что iPhone SE 4 станет первым iPhone с фирменным 5G-модемом от Apple.

В дальнейшем компания начнёт использовать его и в других своих устройствах, в том числе и в основной линейке iPhone. Цена на iPhone SE 4 ожидается от $599.