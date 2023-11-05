Когда Xiaomi выпустит флагманский Xiaomi 14 Ultra с самой прокаченной камерой среди своих смартфонов

Он, по слухам, увидит свет в I квартале 2024 года. Девайс уже прозвали «светлым лучиком в мире Android в 2024 году» — он обещает стать новым эталоном в мире мобильной фотографии.

Согласно информации от инсайдеров, Xiaomi 14 Ultra будет оснащен ультрасовременным изогнутым экраном, который сочетает в себе преимущества как прямых, так и изогнутых дисплеев, обеспечивая непрерывное визуальное восприятие и удобство использования.

Основное отличие новинки будет заключаться в её камере. Xiaomi 14 Ultra получит флагманский сенсор Sony LYT900 с 1” супербольшим сенсором, который является улучшенной версией Sony IMX989.

Также сообщается, что модуль камеры будет поддерживать технологию DCG, которая снижает шум от питания пикселей, тем самым улучшая качество изображения. Это обещает превосходное качество снимков даже в условиях слабого освещения и более точное воспроизведение цветов.

В дополнение к впечатляющим камерным возможностям, Xiaomi 14 Ultra будет работать на платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 и предложит до 1 ТБ встроенной памяти, что сделает его одним из самых мощных устройств на рынке.