Когда ждать анонса Snapdragon 8 Gen 3 — главного процессора для флагманских смартфонов начала 2024 года

Когда ждать анонса Snapdragon 8 Gen 3 — главного процессора для флагманских смартфонов начала 2024 годаРазработчик раскрыл точную дату анонса
Qualcomm, ведущий производитель микрочипов для мобильных устройств, объявил даты проведения своего Snapdragon Summit.
Ожидается, что на этом мероприятии будет представлен новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3. Саммит пройдёт в течение трёх дней, начиная с 24 октября.
Событие пройдёт на острове Мауи, Гавайи, как и в предыдущие годы. По традиции, первый день саммита будет посвящён анонсу нового чипа.
Те, кто захочет следить за событием в реальном времени, смогут посмотреть прямую трансляцию на официальном сайте компании и в её социальных каналах.
По слухам, новый чип Snapdragon 8 Gen 3 будет работать исключительно на 64-битной архитектуре и получит новейшие ARM-процессоры. Также стоит ожидать улучшений в области искусственного интеллекта, учитывая акцент, который Qualcomm делает на этой технологии в этом году.