Когда ждать анонса Snapdragon 8 Gen 3 — главного процессора для флагманских смартфонов начала 2024 года

Ожидается, что на этом мероприятии будет представлен новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3. Саммит пройдёт в течение трёх дней, начиная с 24 октября.

Событие пройдёт на острове Мауи, Гавайи, как и в предыдущие годы. По традиции, первый день саммита будет посвящён анонсу нового чипа.

Те, кто захочет следить за событием в реальном времени, смогут посмотреть прямую трансляцию на официальном сайте компании и в её социальных каналах.

По слухам, новый чип Snapdragon 8 Gen 3 будет работать исключительно на 64-битной архитектуре и получит новейшие ARM-процессоры. Также стоит ожидать улучшений в области искусственного интеллекта, учитывая акцент, который Qualcomm делает на этой технологии в этом году.