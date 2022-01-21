Когда ждать первый игровой смартфон Xiaomi на новом флагманском процессоре

Когда ждать первый игровой смартфон Xiaomi на новом флагманском процессореСпойлер: уже в ближайшее время
Но это, судя по последним данным, изменится в самое ближайшее время. Так, компания опубликовала свежий тизер-постер, который прямо указывает на работу бренда над Black Shark 5 Pro, основой для которого послужит свежий SoC от Qualcomm.
Несмотря на то, что сама Xiaomi не стала озвучивать какие-либо сроки, инсайдеры сообщают, что анонс аппарата намечен на начало февраля. При этом ждут нас две модели: Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro.
Всё те же источники утверждают, что базовая модификация смартфона получит AMOLED-дисплей Samsung E4 с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Ёмкость его аккумулятора составит 4600 мАч, а быстрая зарядка будет поддерживать мощность в 120 Вт. И, в отличие от Pro-версии, базовая получит Snapdragon 888 Plus в качестве основы.
В свою очередь Black Shark 5 Pro получит Snapdragon 8 Gen 1, 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QuadHD+ и частотой обновления 144 Гц. Ёмкость аккумулятора этой модели составит уже 5000 мАч, а вот быстрая зарядка будет такой же, как и в базовой — на 120 Вт.