Когда ждать первый игровой смартфон Xiaomi на новом флагманском процессоре

Но это, судя по последним данным, изменится в самое ближайшее время. Так, компания опубликовала свежий тизер-постер, который прямо указывает на работу бренда над Black Shark 5 Pro, основой для которого послужит свежий SoC от Qualcomm.

Несмотря на то, что сама Xiaomi не стала озвучивать какие-либо сроки, инсайдеры сообщают, что анонс аппарата намечен на начало февраля. При этом ждут нас две модели: Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro.