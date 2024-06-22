Количество активных устройств Huawei близко к 1 млрд на фоне конкуренции с Apple

Таким образом количество гаджетов китайского бренда приближается к 1 млрд, что «значительно больше, чем всего несколько месяцев назад». Об этом Ричард Ю рассказал, выступая на ежегодном форуме разработчиков. По его словам, продажи смартфонов Huawei премиум-класса выросли на 72% за первые пять месяцев 2024 года.

Причём число смартфонов Huawei приведено с учётом того, что все эти гаджеты работают на фирменной ОС компании — HarmonyOS. И это — неожиданный рост.

«Эти цифры иллюстрируют феноменальный рост производства телефонов Huawei с тех пор, как компания представила Mate 60 Pro, оснащённый 7-нм процессором, который, по мнению вашингтонских чиновников, китайские фирмы не в состоянии разработать. С тех пор бизнес процветает, что помогло Huawei более чем в пять раз увеличить прибыль в первом квартале и отнять долю рынка у Apple и китайских конкурентов. Прибыль за квартал увеличилась более чем в пять раз», — отмечает Bloomberg.