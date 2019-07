Команда Google отчитается о новом Android на следующей неделе

Команда из Google, занимающаяся разработкой операционной системы Android, проведёт на следующей неделе на социальном новостном ресурсе Reddit сессию ответов на вопросы AMA (Ask Me Anything) по поводу следующего крупного обновления — Android Q.

Планируемые области обсуждения довольно обширны и охватывают все основные особенности Android Q, включая тёмную тему, а также те, что интересны только разработчикам приложений.

Обсуждение Android Q AMA пройдёт в четверг, первого августа 2019 года. По ссылке уже можно добавлять интересующие вопросы на Reddit. Команда разработчиков Android проводит подобные сессии ответов на вопросы с выпуска Android Nougat в 2016 году.

Релиз Android Q запланирован на третий квартал 2019 года, а пока разработчики выпускают бета-версии для тестирования.