Команда ныряльщиков обнаружила работающий iPhone X на дне озера

Смартфон iPhone X уже не первый раз проявляет чудеса устойчивости к невзгодам и выживания. Очередной такой историей поделились дайверы-энтузиасты на канале Youtube под названием Underwater Hunters.

Команда ныряльщиков обнаружила iPhone X на дне озера в Великобритании в районе Спринг Лейк. Как выяснилось, он пролежал в воде пару дней и, к удивлению «спасателей», оказался полностью рабочим. Дисплей смартфона включился и показал, что у владельца пропущенный звонок от его бабушки.

Смартфон принадлежал Врэду Вичу (Brad Beech), который работал на озере в парке водных видов спорта и выронил iPhone в воду на днях. Как он признался, находка позволила сэкономить ему «лишние» 800 фунтов стерлингов.