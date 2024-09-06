Компактнее обычного смартфона: HONOR представил суперкомпактный флагманский Magic V3

Опубликовано 06 сентября 2024, 08:211 мин.
Компактнее обычного смартфона: HONOR представил суперкомпактный флагманский Magic V3С экраном с функцией защиты зрения от развития близорукости
На выставке IFA 2024 компания HONOR представила Magic V3 — самый тонкий и легкий складной смартфон на рынке.
Вес устройства составляет всего 226 граммов, а толщина в сложенном состоянии — 9.2 мм, в разложенном — 4.35 мм.
Смартфон оснащён экраном с технологией ИИ-дефокус, которая снижает нагрузку на глаза при длительном использовании.
Основные характеристики:
- Производительность: процессор Snapdragon, батарея на 5150 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
- Экран: внешний дисплей 6.43 дюйма и внутренний — 7.92 дюйма.
- Камеры: тройная камера, включая 50-мегапиксельную основную с OIS и 40-мегапиксельную ультраширокоугольную.
Смартфон поддерживает различные ИИ-функции для улучшения съёмки и взаимодействия с устройством. В Европе HONOR Magic V3 будет доступен с 5 сентября по цене €1999.