Компактнее обычного смартфона: HONOR представил суперкомпактный флагманский Magic V3

Вес устройства составляет всего 226 граммов, а толщина в сложенном состоянии — 9.2 мм, в разложенном — 4.35 мм.

Смартфон оснащён экраном с технологией ИИ-дефокус, которая снижает нагрузку на глаза при длительном использовании.

Основные характеристики:

Производительность: процессор Snapdragon, батарея на 5150 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

процессор Snapdragon, батарея на 5150 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Экран: внешний дисплей 6.43 дюйма и внутренний — 7.92 дюйма.

внешний дисплей 6.43 дюйма и внутренний — 7.92 дюйма. Камеры: тройная камера, включая 50-мегапиксельную основную с OIS и 40-мегапиксельную ультраширокоугольную.

Смартфон поддерживает различные ИИ-функции для улучшения съёмки и взаимодействия с устройством. В Европе HONOR Magic V3 будет доступен с 5 сентября по цене €1999.