Компактные Android-смартфоны назвали невыгодными

Соответствующее заявление сделал популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station. По его словам, производители смартфонов из Поднебесной не станут переоборудовать производственные линии под новый размер, так как это просто нецелесообразно с точки зрения бизнеса. Все дело в том, что спрос на маленькие смартфоны хоть и есть, но слишком мал, чтобы покрыть затраты на перемены внутри сборочных цехов.

Стоит отметить, что при этом глава Redmi практически сразу после презентации Apple намекнул, что внутри его компании также работают над новым небольшим смартфоном. В итоге кто окажется прав, инсайдер или глава крупной компании, станет известно уже совсем скоро — презентация Redmi ожидается 27 октября 2020 года.