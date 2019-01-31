Компактные флагманы ждёт возрождение. Huawei готовит смартфон Mate Mini

Компания Huawei может вскоре вернуться к практике по выпуску компактных версий своих флагманов. Информацию об этом обнаружил в документации по интеллектуальной собственности в европейском патентном бюро EUIPO профильный голландский ресурс LetsGoDigital.

Huawei зарегистрировала 29 января 2019 года торговые марки Mate Mini и Mate Smart в категории 9, охватывающей различную электронику от смартфонов до зарядок.