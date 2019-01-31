Компактные флагманы ждёт возрождение. Huawei готовит смартфон Mate Mini

Компания Huawei может вскоре вернуться к практике по выпуску компактных версий своих флагманов. Информацию об этом обнаружил в документации по интеллектуальной собственности в европейском патентном бюро EUIPO профильный голландский ресурс LetsGoDigital.
Huawei зарегистрировала 29 января 2019 года торговые марки Mate Mini и Mate Smart в категории 9, охватывающей различную электронику от смартфонов до зарядок.
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По мнению специалистов, Mate Mini представляет собой компактную модель во флагманской серии смартфонов Mate 20 или будущей Mate 30, в то время как Mate Smart относится к бюджетному предложению.
Официальный дебют Huawei Mate Mini и Mate Smart ожидается выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.