Компактный флагман Asus догнал iPhone 12 по качеству фото

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Сегодня в 13:28
Компактный флагман Asus догнал iPhone 12 по качеству фотоЧто не может не впечатлять
Руки экспертов из DxOMark наконец-то дотянулись флагманского Asus Zenfone 8. Отличительной особенностью устройства, помимо неплохого железа, стала компактность.
Но теперь появилась информация, что помимо размеров, смартфон также может удивить и своими фотовозможностями. Так, специалисты оценили их в 120 баллов, что сопоставимо с результатами iPhone 12 (122 балла) и, что даже интереснее, Google Pixel 5 (120 баллов).
Напомним, что Asus Zenfone 8 получил двойную основную камеру. Главный модуль в ней — это Sony IMX 686 на 64 Мп. Дополняет его Sony IMX 363 на 12 Мп и со сверхширокоугольной оптикой.
В качестве плюсов камеры компактного флагмана были названы хороший баланс камеры, цветопередачу и баланс белого. Но имеются проблемы с нестабильной экспозицией в большей части сцен и не самый быстрый автофокус при слабом освещении.