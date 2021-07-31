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Компактный флагман Asus догнал iPhone 12 по качеству фото

Что не может не впечатлять
Руки экспертов из DxOMark наконец-то дотянулись флагманского Asus Zenfone 8. Отличительной особенностью устройства, помимо неплохого железа, стала компактность.
Компактный флагман Asus догнал iPhone 12 по качеству фото

Но теперь появилась информация, что помимо размеров, смартфон также может удивить и своими фотовозможностями. Так, специалисты оценили их в 120 баллов, что сопоставимо с результатами iPhone 12 (122 балла) и, что даже интереснее, Google Pixel 5 (120 баллов).

Компактный флагман Asus догнал iPhone 12 по качеству фото

Напомним, что Asus Zenfone 8 получил двойную основную камеру. Главный модуль в ней — это Sony IMX 686 на 64 Мп. Дополняет его Sony IMX 363 на 12 Мп и со сверхширокоугольной оптикой.

В качестве плюсов камеры компактного флагмана были названы хороший баланс камеры, цветопередачу и баланс белого. Но имеются проблемы с нестабильной экспозицией в большей части сцен и не самый быстрый автофокус при слабом освещении.