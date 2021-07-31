Компактный флагман Asus догнал iPhone 12 по качеству фото

Напомним, что Asus Zenfone 8 получил двойную основную камеру. Главный модуль в ней — это Sony IMX 686 на 64 Мп. Дополняет его Sony IMX 363 на 12 Мп и со сверхширокоугольной оптикой.

В качестве плюсов камеры компактного флагмана были названы хороший баланс камеры, цветопередачу и баланс белого. Но имеются проблемы с нестабильной экспозицией в большей части сцен и не самый быстрый автофокус при слабом освещении.